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Realme показала смартфон 8 Pro

Realme показала смартфон 8 Pro

Динамично развивающийся китайский бренд Realme провёл мероприятие Camera Innovation Event, на котором рассказал о своём первом смартфоне, оборудованном многомодульной камерой со 108-мегапиксельным сенсором.

Речь идёт об одном из аппаратов серии Realme 8, анонс которых состоится в ближайшее время. На обнародованных изображениях видно, что камера устройства снабжена четырьмя оптическими модулями, организованными в виде матрицы 2 × 2.


Фото: GSMArena

Ключевой компонент этой системы — датчик Samsung ISOCELL HM2 со 108 млн пикселей. Возможно формирование изображений с разрешением до 12 000 × 9000 точек; поддерживается запись видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду.


Фото: GSMArena

Реализована система быстрой автофокусировки Super PD с определением фазы. Функция Nona-Binning обеспечивает объединение девяти пикселей в один. Кроме того, упомянут трёхкратный зум без потери качества.

В дополнение к этим возможностям Realme реализовала ряд собственных инструментов. Это, в частности, режим Starry Mode для астрофотографии, несколько режимов для съёмки портретов (Neon Portrait, Dynamic Bokeh Portrait, AI Color Portrait) и пр.

Добавим, что в новое семейство смартфонов войдут базовая версия Realme 8 и более мощный вариант Realme 8 Pro. Цена пока не раскрывается.

По материалам 3dnews.ru
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