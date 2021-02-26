СБУ уличила налоговика во взятке в миллион гривен

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из районных подразделений Государственной налоговой инспекции в Тернопольской области на организации механизма взяток от предпринимателей. Задокументирован факт вымогательства чиновником миллиона гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры. За неправомерную выгоду налоговик «гарантировал» предпринимателю уменьшить размер штрафных санкций. Также он обещало не направлять результаты проверок в правоохранительные органы для регистрации уголовного производства.

Для передачи денег чиновник привлек своего знакомого в качестве посредника.

Правоохранители задержали сообщника по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки.

На данный момент чиновник и посредник уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведутся следственные действия.