Люди готовы на любую работу: рекрутер рассказала о зарплатах в Украине

В ближайшее время в Украине не вырастут зарплаты, а сейчас ситуация такова, что люди согласны на любую работу.
Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказала гендиректор рекрутинговой компании Алена Яковлева.
«Ситуация очень изменилась, потому что мы подверглись пертурбациям, связанным с карантином. Сейчас соглашаются фактически на любую работу, любые подработки, от которых ранее отказывались. Если вы посмотрите на фриланс-работы на сайтах о вакансиях, вы заметите, что если раньше маляр соглашался красить стену за 60 грн, то сейчас вы найдете предложения по 20, 30 грн», — сказала Яковлева.
По мнению эксперта, в случае полного открытия границ много людей уедет на заработки, а в Украине в ближайшее время не стоит ждать существенного повышения зарплат.
«Думаю, что когда откроют границы, будет отток людей, это логично. Я ознакомилась со статистикой Минфина, они прогнозируют повышение на 15% зарплаты. Но один корректный аналитик сделал хорошее замечание: какой рост зарплаты на 15%, если это даже не покрыло инфляцию за этот год? Это смешно, у нас нет роста зарплаты и не будет его в ближайшее время. ВВП нет, за счет чего мы должны расти? Мы не производим ничего», — сказала Яковлева.
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