Люди готовы на любую работу: рекрутер рассказала о зарплатах в Украине

В ближайшее время в Украине не вырастут зарплаты, а сейчас ситуация такова, что люди согласны на любую работу.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказала гендиректор рекрутинговой компании Алена Яковлева.

«Ситуация очень изменилась, потому что мы подверглись пертурбациям, связанным с карантином. Сейчас соглашаются фактически на любую работу, любые подработки, от которых ранее отказывались. Если вы посмотрите на фриланс-работы на сайтах о вакансиях, вы заметите, что если раньше маляр соглашался красить стену за 60 грн, то сейчас вы найдете предложения по 20, 30 грн», — сказала Яковлева.

По мнению эксперта, в случае полного открытия границ много людей уедет на заработки, а в Украине в ближайшее время не стоит ждать существенного повышения зарплат.

«Думаю, что когда откроют границы, будет отток людей, это логично. Я ознакомилась со статистикой Минфина, они прогнозируют повышение на 15% зарплаты. Но один корректный аналитик сделал хорошее замечание: какой рост зарплаты на 15%, если это даже не покрыло инфляцию за этот год? Это смешно, у нас нет роста зарплаты и не будет его в ближайшее время. ВВП нет, за счет чего мы должны расти? Мы не производим ничего», — сказала Яковлева.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, в Украине средняя зарплата снизилась до 12 337 грн в январе 2021 года после 14 179 грн в декабре 2020-го. Снижение по сравнению с декабрем составляет 13,8%. Однако, кроме снижения зарплаты, растет и задолженность по ней.

В Украине после завершения локдауна дистанционных вакансий стало меньше. Наученный прошлогодними карантинными мерами рынок труда уже быстро реагирует на изменения и так же быстро адаптируется к ним.

В Украине при многосменном режиме работы установлена доплата в размере 20% часовой тарифной ставки.

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