0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 64 0

Люди готовы на любую работу: рекрутер рассказала о зарплатах в Украине

Люди готовы на любую работу: рекрутер рассказала о зарплатах в Украине

В ближайшее время в Украине не вырастут зарплаты, а сейчас ситуация такова, что люди согласны на любую работу.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказала гендиректор рекрутинговой компании Алена Яковлева.

«Ситуация очень изменилась, потому что мы подверглись пертурбациям, связанным с карантином. Сейчас соглашаются фактически на любую работу, любые подработки, от которых ранее отказывались. Если вы посмотрите на фриланс-работы на сайтах о вакансиях, вы заметите, что если раньше маляр соглашался красить стену за 60 грн, то сейчас вы найдете предложения по 20, 30 грн», — сказала Яковлева.

По мнению эксперта, в случае полного открытия границ много людей уедет на заработки, а в Украине в ближайшее время не стоит ждать существенного повышения зарплат.

«Думаю, что когда откроют границы, будет отток людей, это логично. Я ознакомилась со статистикой Минфина, они прогнозируют повышение на 15% зарплаты. Но один корректный аналитик сделал хорошее замечание: какой рост зарплаты на 15%, если это даже не покрыло инфляцию за этот год? Это смешно, у нас нет роста зарплаты и не будет его в ближайшее время. ВВП нет, за счет чего мы должны расти? Мы не производим ничего», — сказала Яковлева.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, в Украине средняя зарплата снизилась до 12 337 грн в январе 2021 года после 14 179 грн в декабре 2020-го. Снижение по сравнению с декабрем составляет 13,8%. Однако, кроме снижения зарплаты, растет и задолженность по ней.
  • В Украине после завершения локдауна дистанционных вакансий стало меньше. Наученный прошлогодними карантинными мерами рынок труда уже быстро реагирует на изменения и так же быстро адаптируется к ним.
  • В Украине при многосменном режиме работы установлена доплата в размере 20% часовой тарифной ставки.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.