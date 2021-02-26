На украинский рынок вышла обновленная Toyota Camry. Об этом сообщает телеграм-канал «Автомобилист».
Долгожданная новинка появится у украинских дилеров компании Toyota в ближайшее время. Модернизированный седан Toyota Camry 2022 модельного года получил новый передний бампер, новую решетку радиатора, большие легкосплавные колесные диски с оригинальным дизайном и несколько новых вариантов цвета кузова.
В линейку двигателей входит обновленный 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 207 лошадиных сил (243 Нм). Разгон до первой сотни занимает менее 9 секунд. Также украинским клиентам будет предложена экономическая гибридная версия общей мощностью 218 лошадиных сил.
Цены на новинку будут объявлены в ближайшее время.
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