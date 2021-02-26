Как изменились цены в новостройках Киева (инфографика)

В феврале 2021 года средняя цена одного квадратного метра в новых ЖК столицы немного снизилась по сравнению с предыдущим месяцем — до 27 700 грн/кв. м (в январе 28 000 грн/кв. м).
Об этом свидетельствует аналитика ЛУН.
Аналитики отмечают, что еще год назад, в марте 2020 года, средняя стоимость «квадрата» составляла 25 000 грн.
Минимальная цена при этом за год увеличилась на 2400 грн — до 19 600 грн за «квадрат». Здесь стоит заметить, что эксперты ЛУН при подсчете игнорируют 10% самых высоких и самых низких цен, чтобы уменьшить влияние спекуляций.
Цены в районах столицы:
Классы жилья. Если принимать во внимание класс жилья, то в Киеве средняя цена элитных квартир в феврале остановилась на отметке в 70 400 гривен за квадратный метр. Квартиры бизнес-класса можно в среднем приобрести за 42 500 грн/кв. м, класса комфорт — за 23 500 грн/кв. м, эконом — 21 000 грн/кв. м.
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