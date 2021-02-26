Как изменились цены в новостройках Киева (инфографика)

В феврале 2021 года средняя цена одного квадратного метра в новых ЖК столицы немного снизилась по сравнению с предыдущим месяцем — до 27 700 грн/кв. м (в январе 28 000 грн/кв. м).

Об этом свидетельствует аналитика ЛУН.

Аналитики отмечают, что еще год назад, в марте 2020 года, средняя стоимость «квадрата» составляла 25 000 грн.

Минимальная цена при этом за год увеличилась на 2400 грн — до 19 600 грн за «квадрат». Здесь стоит заметить, что эксперты ЛУН при подсчете игнорируют 10% самых высоких и самых низких цен, чтобы уменьшить влияние спекуляций.

Цены в районах столицы:

в тройке районов с самыми дорогими квартирами в новостройках лидером остается Печерский — здесь средняя цена в феврале достигла 57 900 грн/кв. м. За ним следуют Шевченковский (35 500 грн/кв. м) и Голосеевский (31 500 грн/кв. м);

в Оболонском и Соломенском районах Киева новую квартиру можно приобрести в среднем за 26 000 грн/кв. м;

немного дешевле «квадрат» обойдется в Святошинском (24 900 грн/кв. м) и Дарницком (23 400 грн/кв. м) районах;

самая низкая средняя цена на жилье в Днепровском и Деснянском районах — 22 000 грн/кв. м.

Классы жилья. Если принимать во внимание класс жилья, то в Киеве средняя цена элитных квартир в феврале остановилась на отметке в 70 400 гривен за квадратный метр. Квартиры бизнес-класса можно в среднем приобрести за 42 500 грн/кв. м, класса комфорт — за 23 500 грн/кв. м, эконом — 21 000 грн/кв. м.

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