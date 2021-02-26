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Украинцы снова стали скупать валюту

Украинцы снова стали скупать валюту

В феврале 2021 года украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 605,9 млн долларов (в эквиваленте) и купили на 1 615,4 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Отмечается, что чистая покупка валюты составила 9,4 млн долларов. Таким образом, украинцы возобновили покупку валюты в банках после перерыва в январе, когда чистая продажа составила 53,4 млн долларов.

НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по купле-продаже безналичной валюты.

Согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Сальдо составило 1 237,1 млн долларов.


Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

  • Компания Concorde Capital «прогнозирует“https://news.finance.ua/ua/news/-/487 872/u-concorde-capital-daly-prognoz-kursu-gryvni-v-2021-rotsi рост ВВП 4,1% при инфляции 7,2% и среднегодовой курс 27,6 UAH/USD в 2021 году.
  • Банкиры и аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление гривны к доллару. В течение февраля 2021 года курс может достичь уровня 27,5 гривен/доллар.
  • К 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28, 8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл — по пессимистическому.

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По материалам Корреспондент.net
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