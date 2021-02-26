Артем Ковбель: раскрыть мошенничество в финансовой отчетности. Четыре простых способа

Финансовая отчетность всегда готова рассказать, есть ли среди ваших сотрудников мошенник, присваивающий себе часть корпоративного дохода. Нужно только правильно смотреть. В этой колонке для Finance.ua хочу рассказать о некоторых принципах. Их знание особенно пригодится тем собственникам, которые не любят бухгалтерию и привыкли скидывать все связанные с ней вопросы на наемный персонал.

При анализе финансовой отчетности можно выявить десятки факторов, намекающих на то, что в компании завелся вор. Иногда они настолько незначительны, что если не знать заранее, на что смотреть, ни за что не заметишь неладного.

Я расскажу о четырех таких мелких, но важных нюансах.

1. Принцип круглых чисел

Суть. Мошенники чаще всего выводят за пределы компании суммы, которые оканчиваются нулями (например, 1000, 1500, 5000). Такие цифры легче считать и запоминать. Благодаря такой детали, нам удается регулярно вскрывать разнообразные мошеннические схемы, зачастую – довольно масштабные.

Пример. Однажды удалось поймать финансового директора на краже миллионов гривен. Просто потому что наши аудиторы отметили регулярные отчисления крупных сумм с нулями. Эти транзакции мы проверили дополнительно, отследив сущность каждой. Все они оказались оплатой за юридические услуги, в которых наш клиент – компания по сдаче в аренду коммерческих площадей – не нуждался.

2. Принцип возрастания

Суть. Чем чаще мошенник присваивает себе деньги компании, тем выше становится его аппетит. Размеры отчуждаемых им сумм увеличиваются раз за разом, часто – в соответствии с последовательностью Фибоначчи: 1,1,2,3,5,8 и т.д. То есть, поначалу воруются небольшие суммы, их размер некоторое время не меняется. Затем сумма увеличивается в два раза, в три и т.д.

Пример. Кассир одного из банков регулярно подделывал отчётность в сторону ее занижения и разницу забирал себе прямо из кассы. Таким нехитрым способом за 3 года было украдено, ни много ни мало, около 1 миллиона долларов.

Схема была вскрыта внутренним финансовым контроллером. Он идентифицировал расхождения в данных ежедневного отчета кассира и глобального отчета, который формируется по кассовым чекам. О причинах расхождений спросили кассира. После этого он рано утром доложил недостающую сумму в кассу, парируя тем, что просто допустил ошибку. Но когда ревизор сверил отчеты ретроспективно, оказалось что ситуация с недостачей денег происходила регулярно и суммы при этом возрастали. Благодаря этому удалось опровергнуть слова кассира и доказать его вину.

3. Принцип дуплицированных сумм

Суть. Мошенники дублируют суммы, которые выводят за пределы компании, чтобы запутать аудитора. Такие дубли объясняют тем, что, дескать, транзакция случайно задвоилась.

Пример. Данный принцип позволил через анализ финотчетности выявить тенденцию, а далее – закономерность, по еженедельному выводу денег за пределы компании. Мошенник – главный бухгалтер. Она перечисляла деньги на связанное лицо, указывая в назначение платежа одно: «оплата за услуги».

Чтобы усыпить бдительность старших менеджеров и заодно получить их одобрение на денежный перевод, главный бухгалтер разбивала платеж на несколько частей. Руководству она сообщила, что это одна и та же транзакция, что будет только одно списание, а оставшиеся два – просто ошибка системы. На деле же произошла не одна, а три полноценные транзакции. После каждой со счета компании списывались крупные суммы и поступали на специально заведенный счет.

Итогом такой схемы стал убыток в размере нескольких миллионов долларов.

4. Закон Бенфорда

Суть. Закон Бенфорда или закон первой цифры (закон Ньюкомба-Бенфорда) – статистический закон, согласно которому первая цифра чисел из многих (но не всех) типовых источников информации в повседневной жизни используется неравномерно.

Согласно этому закону, чаще всего первой цифрой чисел является единица, в то время, как следующие цифры появляются в самом высоком разряде все реже и реже.

Иными словами, если в документации часто прослеживаются суммы, начинающиеся с единицы – уже подозрительно. А если они еще и заканчиваются парой нулей – и вовсе повод для паники.

Пример. Благодаря подобной закономерности удалось вскрыть немало мошеннических схем. Один из последних случаев помог обнаружить подворовывающего миноритарного акционера. Он незаконно выводил деньги из компании на личные нужды.

Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Boutique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP