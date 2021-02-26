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Золотовалютные резервы Украины сократились на 200 млн долларов — Данилишин

Золотовалютные резервы Украины сократились на 200 млн долларов — Данилишин

Объем международных резервов Национального банка Украины по состоянию на 1 марта 2021 года сократился на 200 млн долларов — до 28,6 млрд долларов.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на Facebook.

«Это в четыре раза превышает плановый объем платежей правительства и Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в 2021 году (7,2 млрд долларов), в том числе в пользу МВФ — 1,6 млрд долларов», — сообщил Данилишин.

По его словам, устойчивость фундаментальных тенденций и достаточность резервов Национального банка продолжают поддерживать стабильность обменного курса гривны в рамках режима плавающего курсообразования.

«На межбанковском рынке обменный курс гривны в течение прошлой недели находился в боковом тренде, не превышая 28 гривен за 1 доллар. Незначительное преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением (в среднем за день на 8 млн долларов) было сформировано главным образом на форвардном сегменте рынка», — подчеркнул Данилишин.

Глава Совета НБУ добавил, что вместо этого увеличилась продажа иностранной валюты физическими лицами на наличном рынке, что позволило банкам увеличить выкуп валюты в позицию.

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По материалам Обозреватель
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