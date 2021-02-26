SkyUp запускает новые рейсы в Казахстан

Авиакомпания SkyUp с 19 марта запускает прямые рейсы из Киева в Алматы.

Об этом сообщается на сайте компании.

График рейсов:

рейсы из Киева будут выполняться по пятницам, а из Алматы — каждую субботу.

Цены на билеты:

Киев — Алматы от 5012 грн багажа;

Алматы — Киев от 4906 грн багажа.

В случае отмены рейсов из-за ограничения полетов средства в размере полной стоимости билета будут перечислены на баланс пассажира в персональном кабинете на нашем сайте.

Напомним, авиакомпания SkyUp расширяет полетную программу в Грузию. Компания возобновляет рейсы из Киева и Харькова, а также открывает новые направления из Запорожья, Львова и Одессы.