SkyUp запускает новые рейсы в Казахстан

Авиакомпания SkyUp с 19 марта запускает прямые рейсы из Киева в Алматы.
Об этом сообщается на сайте компании.
График рейсов:
Цены на билеты:
В случае отмены рейсов из-за ограничения полетов средства в размере полной стоимости билета будут перечислены на баланс пассажира в персональном кабинете на нашем сайте.
Напомним, авиакомпания SkyUp расширяет полетную программу в Грузию. Компания возобновляет рейсы из Киева и Харькова, а также открывает новые направления из Запорожья, Львова и Одессы.
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