Турецкая компания отремонтирует международную трассу на Тернопольщине

Турецкая компания Onur отремонтирует в Тернопольской области участок дороги международного значения М-12.
Об этом сообщила областная Служба автомобильных дорог в Фейсбуке.
«Служба автомобильных дорог в Тернопольской области и победитель тендера на текущий средний ремонт автодороги М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, компания Onur, подписали договор. Турецкий дорожный гигант восстановит 47 км от Тернополя до Бережан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот участок — первый новый объект «Большого строительства» в 2021 году на Тернопольщине. Прокладка крупнозернистого асфальтобетона и другие дорожные работы стартуют во второй половине марта.
Во время ремонта восстановят 6 мостов и путепроводов, расположенных на автодороге М-12, в пределах населенных пунктов установят новое освещение, будут обустроены тротуары, ограждения, водоотведения. Дорожную разметку нанесут холодным пластиком.
Компания Onur успешно выполнила несколько различных проектов по строительству и реконструкции государственных и местных дорог в Хорватии, Украине, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинее и Туркменистане. За высокое качество работ Onur получила медаль за особые заслуги от Президента Украины.
Ремонт автодороги М-12 — один из приоритетов президентской программы «Большое строительство», так как вместе с автодорогой М-04 она образует новый маршрут, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. Трасса М-30 будет пролегать от Стрыя (Львовская область) до Изварино (Луганская область) и станет самой длинной в Украине. Общая длина дороги составит 1392,3 км. Она символически «сошьет» Запад и Восток.
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