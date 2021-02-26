Сергей Сароян: Депозиты в Украине. Стоит ли шкурка выделки в 2021 году?

По итогам 2020 года объем вкладов в украинских банках вырос почти на 30%. Причем это не какая-то уникальная ситуация: размер личных сбережений в США на начало 2021 года вырос до 2,38 триллиона долларов — самой высокой отметки в истории.

Карантинные ограничения в совокупности с возросшей неопределенностью заставили людей по всему миру меньше тратить и больше сберегать. В данный момент альтернатив банковскому депозиту в Украине почти нет, так что население разместило деньги именно там.

В 2020 году банки были вынуждены формировать резервы под ожидаемые убытки, что привело к сокращению прибыли сектора на 29% по сравнению с 2019 годом, до 41,3 млрд грн.

Карантин ожидаемо привел к ухудшению качества кредитного портфеля: резервы на кредиты увеличились на 91%, до 20,8 млрд грн. Однако, каких-то проблем в отрасли пока замечено не было. В первом полугодии наблюдалось падение спроса на банковские продукты, но уже во второй полугодии он в полной мере восстановился, благодаря чему организациям удалось завершить год «на позитиве».

Конечно, доходность депозита в первую очередь зависит от размера учетной ставки Нацбанка. Последний раз регулятор снизил ее летом 2020 года и, складывается впечатление, что потенциал дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики серьезно ограничен.

Потребность государства в привлечении долгового капитала никуда не пропала: сейчас Минфин привлекает долг через ОВГЗ по 11−12%. Эти цифры в два раза превышают размер текущей учетной ставки в 6%.

Подобный расклад мотивирует банки брать кредиты у Нацбанка под 6% и приобретать ОВГЗ, получая доход «на ровном месте». Проблема заключается в том, что это способствует повышенной эмиссии денег и усиливает инфляционное давление.

Кроме того, нерезиденты проявляют интерес к ОВГЗ только тогда, когда доходность ОВГЗ заметно превышает стоимость фондирования в долларах, благодаря чему они могут пользоваться «дешевой» долларовой ликвидностью и направлять ее в рискованные инструменты, вроде долговых обязательств развивающихся стран.

Мы наблюдаем резкий рост долгосрочной доходности в США, что само по себе снижает привлекательность украинских бумаг, в то время как дальнейшее снижение учетной ставки может привести к полной потере интереса со стороны иностранцев.

Не будем забывать и об ожидаемом всплеске инфляции, которая может разогнаться до 8−10% уже к середине 2021 года.

В 2020 году рост цен составил 5%, вследствие низкой потребительской активности, сказавшейся на объемах импорта.

Подешевевшая гривна и растущий розничный товарооборот в начале года создают идеальные условия для разгона инфляции. В подобной обстановке дальнейшее снижение ставки лишь усилит давление на цены.

Впрочем, повышать ставки в условии отсутствия нового транша от МВФ также вряд ли будут, так как за этим последует удорожание нового долга, с помощью которого будут покрывать текущие обязательства.

Средняя ставка по депозитам для физлиц все еще выше размера учетной ставки — порядка 8,27%, но ее вряд ли хватит, чтобы защитить свои средства от ожидаемой инфляции, не говоря уже об увеличении сбережении.

Даже если мы будем говорить о долгосрочных вкладах, чья доходность может превышать ставку по краткосрочным на 1−1,5%. Желающим разместить свои средства стоит рассмотреть варианты ниже.

В первую очередь это американский фондовый рынок, где представлены инструменты на абсолютно любой вкус. Настроения инвесторов остаются позитивными благодаря улучшению эпидемиологической обстановки на фоне появления большого числа эффективных вакцин от COVID -19.

В данный момент индексы США корректируются, что предоставляет отличные возможности для открытия новых позиций по высококачественным активам с прицелом на долгосрок.

Снижение темпов распространения коронавируса вновь привлекло внимание к секторам, пострадавшим от карантина, куда перетекает капитал из технологических акций, демонстрировавших бурный рост в 2020 году.

При этом потенциал дальнейшего роста таких тех компаний как Nvidia, Palantir, Sea Ltd, Pinterest, Teladoc и в долгосрочной перспективе сохраняется, так как тенденция на уход людей в онлайн началась задолго до начала пандемии, которая лишь ускорила процесс цифровизации.

По итогам 2020 года рынок в целом вырос на 17%, а по итогам 2019 — на 30%. Причем это доходность в крепком долларе, а не подверженной инфляции гривне.

Еще один вариант — золото, которое используют для защиты своего капитала от инфляции все: от физических лиц до фондов и корпораций.

Стоимость благородного металла росла в течение двух лет: с конца 2018 года по август 2020 года она увеличилась на 70%, до рекордного максимума в 2 065 долларов за унцию. Главным драйвером роста в 2020 году являлись планы ФРС и ЕЦБ по разгону инфляции. За последние 12 месяцев объем денежной массы вырос почти на 25%, в то время как новые экономические стимулы подразумевают дальнейшую эмиссию валюты.

Хранение слитков и монет накладывает дополнительные обязательства на владельцев: банки могут выкупить их обратно с существенной скидкой, особенно если на них образовались даже самые небольшие царапины, способные обесценить изделие на 30%.

Более привлекательным инструментом являются «металлические» депозиты. В этом случае хранение металла осуществляется банком, а клиент просто получает процент в зависимости от поведения котировок золота на рынке. Государство не гарантирует «золотые» депозиты, так что открывать счет стоит только в надежной организации.

Сергей Сароян, руководитель компании Perfomance Management