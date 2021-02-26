Строительство первого в мире космического отеля начнется в 2025 году

Разработанный в Orbital Assembly Corporation проект станции Voyager Station, представляющий собой первый “космический отель” на земной орбите, может стать реальностью к 2027 году, а его строительство начнется в 2025 году. В конструкции отеля предусмотрены ресторан, кинотеатр и SPA. Рассчитан он на 400 человек.
Станцию планируют строить в форме кольца, которое вращается для создания искусственной гравитации внутри жилых капсул. Такие капсулы будут возведены на внешней стороне корпуса структуры и будут принимать туристов. Часть капсул может быть продана Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Европейскому космическому агентству (ESA).
Подробности о стоимости строительства орбитальной станции и цене проживания в одном из ее номеров пока не разглашаются. Компания заявила, что стоимость строительства космического отеля существенно снизилась благодаря появлению многоразовых ракет-носителей, таких как SpaceX Falcon 9.
Известно, что часть модулей отдадут под ответственность компании Gateway Foundation. В отдельных модулях отеля разместят тренажерный зал, ресторан, кухню, бар. Другие модули будут сдаваться в аренду или могут быть полностью проданы частным компаниям или государственным организациям. В общем в конструкции станции предусмотрено 24 жилых модуля, длина каждого из которых 20 метров, а ширина — 12 метров.
Если проект реализуют, в космическом пространстве появится самый большой объект, когда-либо построенный человеком в космосе. Несмотря на то, что стоимость строительства станции не называют, известно, что долгое время цена запуска одного килограмма чего-либо в космос составляла около 8000 долларов. Однако появление многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 снизило стоимость до 2000 долларов. Ожидается, что в дальнейшем доставка на орбиту грузов станет еще дешевле, благодаря чему реализовать проект станет проще.
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