По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (37,951 млн грн и 42,069 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (67 и 44), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,91−27,92 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 111 активных заявок по доллару на сумму 80,020 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9500 — 2 222
27,9500 — 7 777
27,9300 — 28 000
27,9300 — 10 000
27,9100 — 25 000
27,9100 — 20 000
27,9100 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,9000 — 5 000
27,9000 — 10 000
27,9000 — 45 000
27,9000 — 1 000
27,9000 — 45 000
27,9000 — 10 000
27,9100 — 15 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9310 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8864 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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