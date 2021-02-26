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У главы НБУ возросла зарплата

У главы НБУ возросла зарплата

Зарплата председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко в феврале составила 417,36 тыс. грн. Это на 18,46 тыс. грн, или 4,6% больше, чем в январе, когда она была на уровне 398,9 тыс. грн. Глава регулятора получил указанную сумму 26 февраля.

Об этом свидетельствует информация о существенных изменениях в имущественном состоянии, обнародованная в Едином госреестре деклараций 1 марта.

Верховная Рада назначила Шевченко главой Нацбанка 16 июля 2020 года. До этого он был председателем правления Укргазбанка.

Как следует из его декларации за 2019 год, которую он подал как кандидат на пост руководителя центробанка, за год работы в Укргазбанке Шевченко получил 14,59 млн грн зарплаты. Он также указал доход от отчуждения недвижимого имущества – 13,3 млн грн.

Позже он обновил декларацию, в которой прибавилось средств почти на 92 млн грн. Сюда вошли счета в швейцарском банке Lombard Odier and Co Ltd и чешском Expobank CZ a.s. В разделе о финансовых обязательствах у главы регулятора появилась информация о долгах по налогам на 237 тыс. грн.

В собственности чиновника был указан квадроцикл Outlader Max Ltd 1000R 2018 года выпуска. Шевченко также перечислил драгоценности жены и задекларировал свои наручные часы Breguet (три единицы).

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По материалам УБР
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