В сети появились реальные фото салона обновленной Tesla Model S с рулем-штурвалом

В конце января Tesla представила обновленные автомобили Model S и Model X, выделяющиеся, в числе прочего, новым U-образным рулем, напоминающим «штурвал» гоночных болидов Формулы-1. Теперь же в сети появились первые реальные фото обновленной Tesla Model S со штурвалом вместо традиционного руля — до этого момента дизайн можно было оценить только по рендерам из рекламных материалов компании.
The Kilowatts опубликовал в Twitter несколько реальных фото салона обновленной Model S и снимков, отдельно демонстрирующих с разных ракурсов нашумевший штурвал с сенсорными кнопками. Они позволяют вживую оценить изменения дизайна салона.
Эти фото позволяют детально рассмотреть новый интерьер в белом цвете — один из нескольких вариантов, которые предлагает Tesla.
В отличие от классического дизайна руля, необычный штурвал Tesla никаких рычажков и физических кнопок различного назначения не имеет — управления дворниками, поворотниками, звуковыми сигналами и прочими функциями осуществляются с помощью сенсорных кнопок.
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