Покупка квартиры на «вторичке»: как уберечься от мошенников (инфографика)

При покупке жилья на вторичном рынке следует провести тщательную проверку информации о выбранном объекте недвижимости. Для этого нужно воспользоваться реестрами, с помощью которых можно обезопасить себя от мошеннических схем. В то же время цены на жилье в Киеве на вторичном рынке продолжают расти. Об этом пише flombu.

Процесс проверки потенциального жилья включает несколько этапов.

1. Устанавливаем владельца.

Прежде всего нужно получить информационную справку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество и узнать, кому принадлежит жилье, наложены ли на него обременения.

С такой справкой можно узнать: кто владелец квартиры; есть ли совладельцы дома; дату и основания приобретения квартиры в собственность; зарегистрированы ли какие-то права на недвижимое имущество, кроме права собственности (аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления); есть ли в отношении недвижимого имущества какие-либо обременения (арест, запрет отчуждения, ипотека).

Владелец жилья должен предоставить правоустанавливающие документы, подтверждающие то, что именно он является собственником. И, конечно, только оригиналы. Копии документов в этом деле «не проходят».

К правоустанавливающим документам, подтверждающим право собственности на недвижимость, относятся:

договор купли-продажи;

договор дарения;

договор мены;

свидетельство о праве на наследство;

решение суда.

2. Проверка на спор.

Установить, было ли жилье предметом судебных споров. На веб-портале Судебная власть Украины нужно выполнить поиск по ФИО владельца жилья.

3. Проверка наличия долгов.

Для этого в Едином реестре должников нужно проверить, есть ли у владельца квартиры задолженность по уплате коммунальных платежей.

4. Проверка на мошенничество.

У государственного регистратора необходимо узнать, кому и когда переходило право собственности на недвижимое имущество. Нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и уплатить административный сбор. Если во время этого анализа выяснится, что владельцы дома часто и быстро менялись, — стоит на это обратить внимание. Ведь такая информация может указывать на совершение мошенничества с недвижимым имуществом.

5. Нотариальное оформление договора купли-продажи.

Такой договор должен быть верно оформлен. Для этого нужно обратиться к нотариусу.

Перед оформлением договора нотариус проверяет документы на недвижимость. Скажем, если документ старый и информация не содержится в реестре, ведение которого было начато в 2013 году, нотариус направляет все необходимые запросы, чтобы получить подтверждение о регистрации такого имущества.

Также нотариус проверяет данные о наличии в квартире незаконных пристроек или перепланировок; получает разрешение на отчуждение имущества при наличии детей до 18 лет и/или ограниченно дееспособных/недееспособных лиц.

Нотариус не оформит договор купли-продажи квартиры, не проверив сведения обо всех владельцах и покупателях. Это снижает риск получить проблемное имущество.

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