На вакцинацию уже записались более 44 тысяч украинцев — Степанов

В течение дня 1 марта на вакцинацию от коронавируса через портал «Дія», контакт-центр Минздрава и портал «Вакцинация от COVID-19» записались более 44 тысяч человек.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
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«За неполный день в очередь на вакцинацию через портал записались 5280 человек из контакт-центр Минздрава 671 человек, через портал» «Дія» 38 531 человек. Эти цифры красноречиво подтверждают готовность украинцев к вакцинации и их доверие к системе здравоохранения и планов Минздрава по преодолению COVID-19″, — заявил Степанов.
Он напомнил, что запись на вакцинацию была открыта 1 марта. Сделать это можно через контакт-центр Минздрава по телефону 0800 60 20 19, на портале государственных услуг «Дія», на портале Минздрава «Вакцинация от COVID-19».
В общей сложности с начала вакцинации в Украине первую дозу прививки получили 4905 человек, отметил министр.
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