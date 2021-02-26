0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 160 0

В здании Главпочтамта сделают казино или отель

В здании Главпочтамта сделают казино или отель

«Укрпочта» в этом году планирует продать несколько своих активов, в том числе и здание Главпочтамта на Крещатике.

Об этом сообщил директор компании Игорь Смелянский.

Читайте также: Кредиты фермерам и овердрафты бабушкам: какие услуги будет предоставлять Укрпочта-банк

За продажу Главпочтамта возьмутся после завершения ряда дел. Он предположил, что в помещении главного офиса в будущем может быть отель или казино. Однако само здание визуально не изменится.

Сейчас в помещении Главпочтамта на Крещатике находятся магазины Rozetka и Vodafone.

Главпочтамт был построен в 1952-1958 годах. Он принадлежит к памятникам архитектуры. Это отделение «Укрпочты» закрыли в 2019 году.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.