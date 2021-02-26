В здании Главпочтамта сделают казино или отель

«Укрпочта» в этом году планирует продать несколько своих активов, в том числе и здание Главпочтамта на Крещатике.

Об этом сообщил директор компании Игорь Смелянский.

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За продажу Главпочтамта возьмутся после завершения ряда дел. Он предположил, что в помещении главного офиса в будущем может быть отель или казино. Однако само здание визуально не изменится.

Сейчас в помещении Главпочтамта на Крещатике находятся магазины Rozetka и Vodafone.

Главпочтамт был построен в 1952-1958 годах. Он принадлежит к памятникам архитектуры. Это отделение «Укрпочты» закрыли в 2019 году.