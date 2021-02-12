Кредиты фермерам и овердрафты бабушкам: какие услуги будет предоставлять Укрпочта-банк

Создание почтового банка — одна из важнейших составляющих стратегии развития «Укрпочты».

Об этом сообщил в интервью UBR.ua гендиректор компании Игорь Смелянский.

Работа в качестве финучреждения поможет компании стать менее зависимой от решений правительства и улучшить свою позицию в переговорах с потенциальными инвесторами, в том числе с Alibaba. Однако, по убеждению Смелянского, создание почтового банка — это и важный национальный проект.

Имея сеть из 11 тысяч отделений, Укрпочта может «за 3−4 года стать банком № 2 в стране», прогнозирует Смелянский, оценивая потенциальную клиентскую базу почтового банка в 7−10 млн человек.

Значительная часть этих людей сейчас лишена возможности получать банковские услуги из-за того, что проживает в селах с населением менее 3 и 2 тысяч человек — банки же работают только в 5% населенных пунктов, подчеркивает гендиректор Укрпочты.

По словам Смелянского, Укрпочта-банк не будет «играть в рисковое кредитование, финансировать какие-то большие холдинги или олигархические группы» и, напротив, будет фокусироваться на базовых услугах. Одна из целевых аудиторий компании — фермеры и пенсионеры.

«Мы будем фокусироваться на самых базовых услугах: поможем оплатить платежи, что-то заказать, причем по самым низким ценам, те же лекарства. Я хочу, чтобы все было максимально просто. К примеру, сегодня бабушка платит где-то 10 грн за оплату коммуналки. Я скажу: „Бабушка, смотрите — ноль! Просто коммунальный платеж списываем со счета“. А если в конце месяца у бабушки будет оставаться 100 грн, то предложим положить их на депозит и что-то заработать. Или, если тех же 100 грн не хватает в конце месяца, даем бабушке овердрафт, и бабушка не останется без еды. Те же фермеры. У НБУ и МВФ могут быть разные взгляды на почтовый банк, но принят закон о земле. В нем написано: все расчеты за землю — исключительно в безналичной форме. Но так случилось, что там, где есть земля, нет банков. Нужно же это как-то соединить: как фермер сможет взять и купить землю, если у него нет кредитной истории?» — прокомментировал Смелянский.

Справка Finance.ua:

Ранее в «Укрпочте» рассказали о преимуществах почтового банка.