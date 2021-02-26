Укрзализныця сокращает почти треть сотрудников центрального офиса — глава правления

Укрзализныця в рамках реформирования структуры, оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала сократит почти треть штата центрального офиса.

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак.

«Кого мы оптимизируем? Скажу на примере центрального офиса Укрзализныци в Киеве: мы оптимизируем 700 из 2500 штатных должностей работников центрального офиса. Мы ликвидируем должности 13 функциональных директоров и 14 подразделений. Было много дублирования, было много непонятного функционала. Мы начинаем с себя», — сказал он.

В то же время Владимир Жмак уточнил, что сокращения рабочих профессий не произойдет.

«Производственные профессии не будут оптимизироваться. Наоборот, сейчас мы комплектуем штат тех подразделений, которые занимаются производственной деятельностью», — сказал глава правления.