Межбанк: на курс повлияет аукцион Минфина

После первого рабочего дня месяца, который традиционно не блистал объемами операций и активностью клиентов, с этого вторника валютный рынок входит в свой обычный ритм.
С одной стороны, это добавит статистики торгов и по нашим прогнозам объем операций 2 марта на межбанке уже увеличится до $ 180−200 млн при совершении до 560−630 сделок.
С другой стороны, к текущей деятельности компаний добавится и фактор проведения аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Интересная деталь: чиновники добавили к размещению и долларовые облигации без ограничения объемов размещения сроком на 701 день. Кроме этого, будут размещать и гривневые облигации на 119, 336, 469, 777 и на 1176 дней.
При этом, снова установлены ограничения по суммам на часть выпусков:
По замыслу «минфиновцев» предложение валютных облигаций увеличит общую сумму размещения на аукционе и в тоже время усилит конкуренцию между потенциальными покупателями гривневых бумаг и уменьшит стоимость привлечения таких ресурсов для государства.
Изменения в условиях аукционов в последнее время происходили нечасто,
Такие значительные объемы операций, связанные с проведением (сегодня) и расчетами (завтра) по аукциону Минфина будут существенно влиять на поведение ресурсного и валютного рынков в эти два дня.
После вчерашнего активного «пробоя» уровня в 28 гривен за доллар, даже с учетом последующего отката котировок ниже этой отметки, сегодня продавцы валюты и спекулянты снова попытаются закрепить уже окончательно уровень котировок в пределах 28 гривен и выше. Основным в курсообразовании на межбанке 2 марта снова будет поведение и задачи крупных игроков. А Нацбанк по прежнему постарается особо в ситуацию не вмешиваться и выйдет на торги с соответствующей интервенцией лишь в крайнем случае.
Но возможны сюрпризы в части тренда по курсу. Основная причина — решения отдельных крупных нерезидентов по дополнительным покупкам больших портфелей украинских гривневых облигаций. Неплохая доходность по ним с учетом определенного «замораживания» курса доллара на текущий момент весьма привлекательна для них в части спекулятивного заработка. Если они решат все же единоразово купить подобных бумаг на суммы в эквиваленте от $ 80 млн до $ 130 млн, а периодически такие разговоры по рынку ходят, это заставит регулятор выкупать существенные объемы на межбанке, чтобы не допустить значительного проседания курса доллара и спекулятивной игры в этот момент на торгах.
Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua, 2 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,90 — 28,10 грн, евро — коридор 33,40 — 33,75 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,94 / 27,96
евро — 33,65 / 33,67
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