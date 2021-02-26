В Instagram появилось удобное новшество

В соцсети Instagram вдвое увеличили лимит участников совместных эфиров, добавив функцию Live Room. Теперь прямые трансляции можно проводить вчетвером.
Live Room позволит удобнее строить бизнес, расширять аудиторию и шире раскрыть творческий потенциал, говорится в релизе компании. Функция доступна всем пользователям.
Новая «комната» создается как обычный прямой эфир. Администратор сможет добавлять гостей после начала трансляции, а все подписчики получат сообщение о начале эфира.
Совместные прямые трансляции в Instagram появились в 2017-м. В октябре 2020 года их максимальную продолжительность увеличили с 1 до 4 ч.
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