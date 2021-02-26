Экс-замглавы НБУ рассказал, что ждет Украину без кредита МВФ в 2021-м

Украина может пережить 2021 год и без кредита от МВФ. Фонд дал бы деньги, но его не устраивает недостаточная борьба с коррупцией и качество бюджета.
Об этом заявил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко в комментарии изданию «ГОРДОН».
«Даже если Украина не получит кредит от МВФ, этот год сможет пройти. С небольшими проблемами для курса в четвертом квартале и с сокращением некоторых затратных статей, как правило инвестиционных. Меньше будем строить, ремонтировать, покупать. Но катастрофических сценариев нет», — заявил Савченко.
Он отметил, что МВФ может предложить перейти к новой программе. Но она будет готова лишь на конец 2021-го. «Ситуация не катастрофическая, но напряженная для нас. Потому что по своим кредитным линиям на нас будут косо смотреть Европейский Союз, Мировой банк и другие кредиторы», — добавил экономист.
«МВФ с удовольствием дал бы нам деньги. Потому что есть на то политическая воля у главного акционера — США. У него две ключевые претензии. Первая — недостаточная борьба с коррупцией, непрозрачное назначение и увольнение руководителей новых антикоррупционных органов. Второй момент — недостаточное качество бюджета, излишне оптимистичные данные по доходам и темпам роста. Они уверены, что нужно более реалистично указать доходы, уменьшить их, а тогда и переписать расходную часть. Все это ведет к пересмотру бюджета. Есть еще технические вопросы, но они не играют значительной роли», — поясняет Савченко.
Он отметил, что Украина продолжает закрывать существующие проблемы за счет кредитов. Расходы по их обслуживанию уже достигли 12% ВВП. «Прошлый год Украина провела неплохо — падение было на уровне 4,5% ВВП. Наше падение было не таким существенным, как предполагалось. Хотя рабочих мест уничтожили очень много, капитальные инвестиции упали на 40% – это значительно. Практически все наши проблемы мы покрываем за счет дорогих кредитов. Внешние спекулянты нас не оставили и продолжают заводить деньги. Объемы, конечно, раз в пять упали, но эта возможность продолжает их привлекать, потому что хорошие условия — 11−12%. В долларах это колоссальная доходность. В определенной мере это нас спасает, но, с другой стороны, долговое бремя нависает над страной. На обслуживание — выплату процентов и погашение долгов — уходит около 12% ВВП», — подытожил экономист.
Ранее стало известно, что продолжение сотрудничества МВФ с Украиной находится под угрозой срыва. Главная проблема — добиться одобрения народными депутатами Верховной Рады законодательства о борьбе с коррупцией и судебной реформе.
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