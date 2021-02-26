Украина уходит на долгие выходные: как будут работать банки

В связи с Международным женским днем, который отмечается в следующий понедельник, в Украине запланировано не два, а три выходных дня – с субботы по понедельник, то есть с 6 по 8 марта.

Как отметили в Нацбанке, банковские учреждения Украины самостоятельно определяют свой график работы в выходные и нерабочие дни.

При этом финучреждения учитывают потребности клиентов и требования законодательства.

Если все же учреждения решат осуществлять межбанковские платежи 6-8 марта, то отражать их будут датой следующего рабочего дня – 9 марта.

Что касается работы системы электронных платежей НБУ, она функционирует в режиме 23/7. Поэтому даже в нерабочие и праздничные дни банки могут в это время проводить платежи.

Напомним, в январе текущего года чистая прибыль банков составила 4,05 млрд грн. Этот показатель в 1,6 раза меньше, чем в январе прошлого года (6,592 млрд грн). Доходы банков за январь составили 18,569 млрд грн (сократились на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го).