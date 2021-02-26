0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 290 0

Украина уходит на долгие выходные: как будут работать банки

Украина уходит на долгие выходные: как будут работать банки

В связи с Международным женским днем, который отмечается в следующий понедельник, в Украине запланировано не два, а три выходных дня – с субботы по понедельник, то есть с 6 по 8 марта.

Как отметили в Нацбанке, банковские учреждения Украины самостоятельно определяют свой график работы в выходные и нерабочие дни.

При этом финучреждения учитывают потребности клиентов и требования законодательства.

Если все же учреждения решат осуществлять межбанковские платежи 6-8 марта, то отражать их будут датой следующего рабочего дня – 9 марта.

Что касается работы системы электронных платежей НБУ, она функционирует в режиме 23/7. Поэтому даже в нерабочие и праздничные дни банки могут в это время проводить платежи.

Напомним, в январе текущего года чистая прибыль банков составила 4,05 млрд грн. Этот показатель в 1,6 раза меньше, чем в январе прошлого года (6,592 млрд грн). Доходы банков за январь составили 18,569 млрд грн (сократились на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го).

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.