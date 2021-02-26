СБУ не допустила вывоз из Украины коллекции на $1 млн

Служба безопасности разоблачила организованную группировку, которая наладила канал контрабанды культурных ценностей в Евросоюз. В ходе обысков правоохранители изъяли коллекцию предметов старины на сумму почти $1 млн, сообщила пресс-служба СБУ.
В частности, к незаконной отправке злоумышленники подготовили 21 единицу холодного оружия античного и других периодов, доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов. Кроме того, партия содержала старинные предметы быта.
Все изъятые предметы сотрудники СБУ направили на экспертизу.
Для отправки контрабанды иностранным заказчикам дельцы использовали сервисы международной почтовой связи. При этом в декларации они указывали недостоверную информацию.
Всего сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконных действий злоумышленников.
На данном этапе решается вопрос о сообщении организаторам о подозрении по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.201 (контрабанда) УК Украины.
Вопрос о передаче культурных ценностей в музейный фонд будет решаться после завершения досудебного расследования.
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