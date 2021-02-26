В США назвали условия выделения Украине дополнительных 150 млн долларов помощи

В Пентагоне США назвали условие выделения Украине дополнительных 150 миллионов долларов помощи в 2021 году. Для этого Украина должна добиться достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах.
Об этом говорится в заявлении Пентагона США.
В США призвали Украину продолжать проводить реформы, которые усиливают гражданский контроль над вооруженными силами и модернизировать оборонный сектор в соответствии с принципами и стандартами НАТО.
«Остальные 150 миллионов долларов США в 2021 финансовом году, выделенные Конгрессом США, будут предоставлены, когда Министерство обороны в сотрудничестве с Государственным департаментом подтвердит, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах в этом году», — отметили в Пентагоне.
В США добавили, что с 2014 года Украине было предоставлено помощь на сумму более 2 миллиардов долларов.
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