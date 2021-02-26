Игорный бизнес в Украине уже заплатил 70 млн грн за лицензии

В Украине игорный бизнес уже оплатил три лицензии на общую сумму 70 млн грн.
Об этом сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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«Мы слушали доклад руководителя игорной комиссии (комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) Ивана Рыжего. Он нам доложил, что три лицензии уже выданы и оплачены на 70 миллионов», — сказал Гетманцев.
Он отметил, что комиссия выдала еще две лицензии на ведение игорного бизнеса, деньги от которых поступят в ближайшее время. Тогда ожидают получить еще 130 млн грн.
Верховная Рада 14 июля легализовала игорный бизнес, внеся 3500 правок и потратив полторы недели на рассмотрение законопроекта. По новому закону будут иметь право играть люди от 21 года. Сами казино построят только в 4- и 5-звездочных отелях. Его владельцы вынуждены будут заплатить лишь за лицензию два миллиона долларов в столице и один миллион в других городах. Залы игровых автоматов разрешат в отелях от трех звезд или же в больших загородных комплексах. Новый закон также позволяет играть в покер, не только спортивный, а и тот, который на деньги.
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