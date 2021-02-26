Dragon Capital хочет выкупить более 75% Юнекс Банка Новинского

Группа инвесткомпаний Dragon Capital хочет приобрести более 75% АО Юнекс Банк депутата Вадима Новинского.
Об этом говорится в данных Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.
«В соответствии с частью 1 статьи 64 Закона Украины Об акционерных обществах, ДРАГОН КАПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED), компания, основанная и зарегистрированная в Республике Кипр по телефону HE 206349 по адресу: Агиу Павлу, 15 Ледра Хаус, Агиос Андреас, 1105, Никосия, Кипр, этим сообщает о намерении приобрести значительный пакет акций Банка в количестве 219 029 200 штук простых именных акций, что составляет 75,01% от общего количества акций Банка», – говорится в сообщении на сайте агентства.
Напомним, что 31 декабря Dragon Capital договорился со Смарт-Холдингом Новинского о покупке Юнекс Банка. Ранее в декабре Антимонопольный комитет разрешил Dragon Capital купить банк Новинского.
В июне 2020 года Dragon Capital и Getin Holding расторгли соглашение о приобретении 100% акций Идея Банка, не согласовав коммерческие условия.
Смарт-Холдинг – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины с активами в горно-металлургическом и нефтегазовом комплексах, банковском секторе, сельском хозяйстве, судостроении и недвижимости. Бенефициар группы – нардеп Вадим Новинский.
Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, работающая в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.
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