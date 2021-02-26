Активы Януковича в Швейцарии будут заморожены еще максимум три года, - посольство

Швейцария напомнила Украине, что замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения продлится еще максимум три года. Это предусмотрено законодательством этой страны.
Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине в Twitter.
Отмечается, что семь лет назад Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии. Как подчеркивает посольство, этой мерой правительство Швейцарии стремилось избежать риска незаконного присвоения украинских государственных средств.
Дипломаты отмечают, что процесс возврата этих активов до сих пор продолжается.
«С того времени швейцарские органы власти тесно сотрудничают с партнерами, чтобы завершить процесс возвращения этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении. Согласно законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами», — говорится в сообщении.
Отметим, по данным Государственной службы финансового мониторинга, на зарубежных счетах заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на общую сумму 107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков. Средства арестованы в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.
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