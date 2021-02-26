В «Украэрорухе» объяснили миллиард убытков за 3 квартала 2020 года

В «Украэрорухе» объяснили отрицательный финансовый результат в 1,04 млрд грн за 3 квартала 2020 уменьшением доходов предприятия и уменьшением средней взлетной массы самолетов, что является одним из факторов расчета платы за аэронавигационное обслуживание.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Резкое снижение интенсивности воздушного движения в 2020 году в связи с беспрецедентным мировым кризисом авиационной отрасли, который вызвала пандемия, карантин правительств многих стран, в том числе полное прекращение авиасообщения, закрытие границ (с пиковым падением авиатрафика до 95−98%) привело к критическому уменьшению доходов от предоставления аэронавигационных услуг — на 67% по сравнению с 2019 годом», — говорится в сообщении.

«Украэрорух принял беспрецедентные меры по временному сокращению расходов: снижение затрат на персонал за счет введения режима простоя и неполного рабочего времени, приостановление всех социальных программ, временное приостановление программы инвестиций и развития предприятия, пересмотр и сокращение до минимально возможного уровня всех категорий операционных расходов, с оставлением только необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования аэронавигационной системы страны.

Благодаря этому в 2020 году удалось достичь экономии расходов на 39% от плана и на 37% от факта предыдущего года (без учета курсовых разниц и резерва сомнительных долгов).

Однако такая экономия, которой удалось достичь, не покрывает внезапного падения доходов на 67% – в то время, когда деятельность провайдера требует осуществления бесперебойной работы», — пояснили в компании.

Отмечается, что «Украэрорух» в рекордно короткие сроки привлек кредит ЕБРР — первый выданный в Украине по программе поддержки ликвидности, который позволил стабилизировать финансовое состояние предприятия.

Финансовую помощь оказали сроком на 3 года, без всякого имущественного обеспечения под предоставленные финансовые ресурсы.

«Вместе с тем, условием использования второй половины этого кредита ЕБРР в 2021 году было успешное завершение технической интеграции Украины к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля.

Не в последнюю очередь благодаря усилиям, приложенным Украэрорухом, эта задача была успешно реализована, что позволило обеспечить финансовую стабильность предприятия и аэронавигационной системы Украины на 2021 год», — добавили в пресс-службе.

В «Украэрорухе» добавили, что продолжают обеспечивать надлежащий уровень безопасности полетов в воздушном пространстве Украины.