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Для украинцев начинает действовать безвиз в две страны

Для украинцев начинает действовать безвиз в две страны

Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду и нидерландские острова Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Также с марта возобновляется сообщение с Грузией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также посоветовал украинцам непосредственно перед путешествием в страны проверять условия въезда на сайте с онлайн-картой от МИД.

На ресурсе есть интерактивная цветная карта Земли, на которой можно посмотреть, при каких условиях можно посетить страну – въезд разрешен всем, разрешен только с видом на жительство или вовсе запрещен.

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При нажатии мышкой на любую страну, можно узнать актуальную информацию о визах, условиях посещения стран и ограничениях в условиях пандемии коронавируса.

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