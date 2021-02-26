Нацбанк сократил перечень системно важных банков

Национальный банк провел ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество системно важных банков уменьшилось на 1 учреждение. В этом году в перечень не попал Кредобанк.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновленный перечень банков:
«Для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость. Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков. Во-вторых, эти банки обязаны разрабатывать планы возобновления деятельности согласно требованиям Национального банка. В-третьих, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) — не более 20% (для банков, которые не являются системно важными, он установлен на уровне 25%)», — сообщают в Нацбанке.
Буфер системной важности составит:
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