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Нацбанк сократил перечень системно важных банков

Нацбанк сократил перечень системно важных банков

Национальный банк провел ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество системно важных банков уменьшилось на 1 учреждение. В этом году в перечень не попал Кредобанк.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Обновленный перечень банков:

  • А-Банк;
  • Альфа-банк;
  • ОТП банк;
  • Ощадбанк;
  • Пивденный;
  • ПриватБанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Таскомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • Укрсиббанк;
  • Универсал банк.

«Для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость. Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков. Во-вторых, эти банки обязаны разрабатывать планы возобновления деятельности согласно требованиям Национального банка. В-третьих, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) — не более 20% (для банков, которые не являются системно важными, он установлен на уровне 25%)», — сообщают в Нацбанке.

Буфер системной важности составит:

  • 1% для А-Банка, Альфа Банка, ОТП Банка, Банка «Пивденный», ПУМБа, Райффайзен Банка Аваль, Таскомбанка, Укрсиббанка и Универсал Банка;
  • 1,5% для Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка;
  • 2% для ПриватБанка.

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По материалам Finance.UA
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