Нацбанк сократил перечень системно важных банков

Национальный банк провел ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество системно важных банков уменьшилось на 1 учреждение. В этом году в перечень не попал Кредобанк.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Обновленный перечень банков:

А-Банк;

Альфа-банк;

ОТП банк;

банк; Ощадбанк;

Пивденный;

ПриватБанк;

ПУМБ ;

; Райффайзен Банк Аваль;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

Укрсиббанк;

Универсал банк.

«Для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость. Во-первых, дополнительно к нормативному значению достаточности капитала для них предусмотрен буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков. Во-вторых, эти банки обязаны разрабатывать планы возобновления деятельности согласно требованиям Национального банка. В-третьих, системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) — не более 20% (для банков, которые не являются системно важными, он установлен на уровне 25%)», — сообщают в Нацбанке.

Буфер системной важности составит: