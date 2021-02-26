Кипр внес Украину в «серую зону»: как попасть в эту страну

С 1 марта 2021 года Кипр внес Украину в список стран «серой зоны». В связи с этим действуют определенные ограничения на путешествия.
Об этом сообщил консульский отдел посольства Украины на Кипре.
Отметим, регулярное авиасообщение между Украиной и Кипром не возобновлено. Компания Cyprus Airways выполняет рейсы Ларнака-Киев-Ларнака исключительно для отдельных категорий граждан.
При этом все, кто имеет право посетить Кипр, перед поездкой должны зарегистрироваться на сайте CyprusFlightPass. Стоимость теста на COVID-19 составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса.
Въезд разрешен исключительно:
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