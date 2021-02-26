Кипр внес Украину в «серую зону»: как попасть в эту страну

С 1 марта 2021 года Кипр внес Украину в список стран «серой зоны». В связи с этим действуют определенные ограничения на путешествия.

Об этом сообщил консульский отдел посольства Украины на Кипре.

Отметим, регулярное авиасообщение между Украиной и Кипром не возобновлено. Компания Cyprus Airways выполняет рейсы Ларнака-Киев-Ларнака исключительно для отдельных категорий граждан.

При этом все, кто имеет право посетить Кипр, перед поездкой должны зарегистрироваться на сайте CyprusFlightPass. Стоимость теста на COVID-19 составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса.

Въезд разрешен исключительно:

гражданам Кипра, постоянно проживающим в стране, их супругам и несовершеннолетним детям;

резидентам Кипра;

лицам, которым разрешен въезд в соответствии с Венской конвенцией независимо от их гражданства, у которых есть специальное разрешение на въезд от правительства Кипра;

гражданам, получившим специальное разрешение правительства на въезд на Кипр

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