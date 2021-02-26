«Укравтодор» назвал срок, когда смог бы достроить Подольско-Воскресенский мост

У «Укравтодора» есть возможность завершить строительство Подольско-Воскресенского моста быстрее киевской власти. Для завершения строительства моста, всех съездов и заездов нужен один строительный сезон с момента начала работ.
Об этом в Facebook заявил глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
«Подольско-Воскресенский мост для киевской власти — уникальный и сложный проект, в то время как для Укравтодора — это один из сотен мостовых проектов, которыми управляет Государственное агентство.
В прошлом году нам удалось завершить строительство на десятках долгостроев. Среди объектов, подобных Подольско-Воскресенскому мосту — Запорожский мост, в составе которого 2 внеклассовых моста и 27 искусственных сооружений с многочисленными развязками. Работы не останавливаются независимо от времени года, вместе с подрядчиком на мосту 24/7 работает независимый австрийский технадзор, все работы ведутся параллельно для того, чтобы опередить график", — написал он.
«Напомню, Укравтодор готов взять на баланс весь ансамбль, включительно с съездами и развязками, провести корректировку проекта, экспертизу и начать работы.
Предварительно, для завершения строительства моста, всех съездов и заездов нужен один строительный сезон с момента начала работ", — считает Кубраков.
По его словам, Подольско-Воскресенский мост может стать частью Национальной программы восстановления мостов в рамках «Большого строительства».
«Программа предусматривает обновление около 1400 мостов и путепроводов через 5 лет. Программа — это не только план ремонтов, но и основательное изучение состояния мостового хозяйства, привлечения дополнительного финансирования, научное и профессиональное восстановление мостостроительной отрасли», — добавил Кубраков.
Что касается Дарницкого моста в Киеве — планируем завершить все работы вместе с «Укрзализныцей» уже в 2021 году. Вскоре поделимся положительными новостями", — пообещал он.
Напомним:
Ранее Государственная служба автомобильных дорог «Укравтодор» официально обратилась к Кличко с предложением передать ей на баланс недостроенный Подольский мостовой переход для ускорения строительства и ввода его в эксплуатацию.
Мэр Киева ответил на предложение «Укравтодора» достроить Подольско-Воскресенский мост через Днепр. Советует сначала ввести в эксплуатацию Дарницкий мост, а уже потом браться за другие проекты.
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