Honor выпустит смартфон серии Magic с гибким дисплеем

Honor планирует выпустить новые телефоны среднего и начального уровня. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.

Мы не знаем, какие именно модели собирается представить компания, но думаем, что речь идет о Honor 11 Honor11x и других вариантах телефона. Ожидается, что они будут запущены в этом году.

Инсайдер также сообщил, что следующий флагман китайского производителя, который должен появиться под названием Honor 40, будет поставляться с новым процессором и будет анонсирован в мае или июне. Он добавил, что одним из главных преимуществ Honor 40 будет его камера.

Источник также подтвердил, что Honor выпустит складной телефон Honor Magic, который появится вместе с флагманским планшетом. Планшет Honor должен стать преемником Honor V6, выпущенного в прошлом году.