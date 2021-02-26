Сколько основных продуктов съели украинцы за последние 10 лет (инфографика)

По данным Госстата, в январе в Украине продукты подорожали на 1,5%. Больше всего выросла цена на такие базовые продукты, как яйца (+15,4%), овощи (+6,5%) и подсолнечное масло (+2,9%). «Слово и дело» предлагает посмотреть, сколько основных продуктов потребили украинцы в 2010—2020 годах.
Украинцы в последние годы стали есть меньше сахара, хлеба и макаронных изделий. Вместо этого употребляют в пищу больше рыбы и ягод.
Употребление мяса и мясных продуктов украинцами всегда было более или менее на одном уровне: в 2010 году один человек в среднем съел 52 кг, в 2011-м — 51,2 кг, в 2012-м — 54,4 кг, в 2013-м — 56,1 кг. В 2014—2015 годах потребление мяса сократилось, в 2015-м аж на 6% – до 50,9 кг на человека. Затем снова стало расти: 2016-й — 51,4 кг, в 2017-м — 51,7 кг, в 2018-м — 52,8 кг, в 2019-м — 53,6 кг. Данных за полный 2020 год еще нет, но в среднем за месяц украинец съедал 5,1 кг мяса.
Украинцы стали меньше есть хлеба и макаронных изделий: если в 2010 году один украинец в среднем съел 111,3 кг таких продуктов, то в 2019-м — 97,6 кг. В прошлом году в среднем один человек съедал 8 кг хлеба и изделий в месяц.
С 2012 года украинцы стали снижать потребление сахара. В 2011 году один человек в среднем съел 38,5 кг сахара, в 2012-м — 37,6 кг, в 2013-м — 37,1 кг, в 2014-м — 36,3 кг, в 2015-м — 35, 7 кг, в 2016-м — 33,3 кг, в 2017-м — 30,4 кг, в 2018-м — 29,8 кг, в 2019-м — 28,8 кг. В прошлом году один человек в среднем потреблял за месяц 2,5 кг сахара.
Инфографика Слово и Дело
Употребление молока и молочных продуктов росло в 2012—2014 годах и снижалось в 2015—2018 годах. За 2019 год один человек в среднем съела 200,5 кг молочных продуктов. В 2015—2016 годах также снизилось употребление яиц, в 2014—2015-м — рыбы и рыбных продуктов, в 2014—2016-м — растительного масла.
В 2010 году украинец в среднем съел 128,9 кг картофеля, в 2011-м — 139,3 кг, в 2012-м — 140,2 кг, в 2013-м — 135,4 кг, в 2014-м — 141 кг, в 2015-м — 137,5 кг, в 2016-м — 139,8 кг, в 2017-м — 143,4 кг, в 2018-м — 139,4 кг, в 2019-м — 135,7 кг. В прошлом году один человек в месяц в среднем съедал 5,9 кг картофеля.
Употребление овощей по сравнению с 2010 годом возросло — тогда было 143,5 кг на человека, в 2019 году — 164,7 кг. В 2020 году один человек в среднем съедал 9,2 кг овощей в месяц.
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