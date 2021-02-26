Moto выпустит собственного клона Apple Watch

Moto готовится выпустить новые «умные» часы. Их будет трое и они появятся в 2021 году.

Согласно с утечкой, компания Motorola выпустит следующие модели: Moto Watch, Moto Watch One, Moto G Smartwatch. Хотя пока не раскрываются их технические характеристики, мы заметили кое-что интересное: Moto Watch получат прямоугольный корпус, что сделает их очень похожими на Apple Watch. Moto Watch One и Moto G Smartwatch получат круглый циферблат, как и предыдущие часы Moto 360.

Все устройства, вероятно, получат Wear OS, а также новый чип, такой как Snapdragon Wear 4100, например. Заметим, что он обеспечивает поддержку Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС, а также 4G/LTE.

Предполагается, что часы Moto G Smartwatch будут бюджетными. Что касается Moto One, то эти часы, вероятно, войдут в премиальный сегмент.

Moto Watch и Moto One дебютируют в июле.