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Началось производство нового Hyundai Tucson

Началось производство нового Hyundai Tucson

В США началось серийное производство Hyundai Tucson нового, третьего поколения. Раньше эту модель в Соединенных Штатах не выпускали.

Выпуск нового Tucson налажен на заводе Hyundai в Алабаме. Теперь там одновременно выпускают сразу четыре модели южнокорейского автогиганта – Tucson, Sonata, Elantra и Santa Fe.

Hyundai Tucson нового поколения получил современный, агрессивный дизайн, которым он отличается от многих других компактных кроссоверов. Поэтому он обязательно привлечет к себе внимание.

Под капотом находится четырехцилиндровый 2,5 л двигатель мощностью 190 л.с. и 247 Нм крутящего момента, который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Есть также гибридная версия, которая на одной электротяге проезжает 50 км.

У дилеров новый Hyundai Tucson появится весной текущего года. Его главными конкурентами будут такие модели, как Toyota RAV4, Honda CR-V и Ford Escape.

По материалам autonews.ua
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