На возмещение НДС из бюджета ушли миллиарды: крупные получатели

В прошлом году государство возместило бизнесу 143,1 млрд грн налога на добавленную стоимость. По сравнению с 2019-м сумма уменьшилась на 5,8%.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
Лидером по уровню выплат стало предприятие «Кернел-Трейд». Пятерка компаний, получивших самые крупные суммы, выглядит таким образом:
«Кернел-Трейд» — 10 млрд грн, или 7% от общей суммы;
«АрселорМиттал Кривой Рог» — 6,2 млрд грн, или 4,3%;
«ММК им. Ильича» — 5,5 млрд грн, или 3,8%;
«Запорожсталь» — 5,2 млрд грн, или 3,6%;
МК «Азовсталь» — 4,8 млрд грн, или 3,3%.
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