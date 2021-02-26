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На возмещение НДС из бюджета ушли миллиарды: крупные получатели

На возмещение НДС из бюджета ушли миллиарды: крупные получатели

В прошлом году государство возместило бизнесу 143,1 млрд грн налога на добавленную стоимость. По сравнению с 2019-м сумма уменьшилась на 5,8%.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Лидером по уровню выплат стало предприятие «Кернел-Трейд». Пятерка компаний, получивших самые крупные суммы, выглядит таким образом:

«Кернел-Трейд» — 10 млрд грн, или 7% от общей суммы;
«АрселорМиттал Кривой Рог» — 6,2 млрд грн, или 4,3%;
«ММК им. Ильича» — 5,5 млрд грн, или 3,8%;
«Запорожсталь» — 5,2 млрд грн, или 3,6%;
МК «Азовсталь» — 4,8 млрд грн, или 3,3%.

По материалам УБР
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