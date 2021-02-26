Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1−0,4%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,85 до 27,95 грн (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,86/27,89 до 27,97/27,99 (+0,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,81/28,00 до 27,84/28,05 (+0,1%/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать незначительный рост курса доллара к гривне.

Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках – вблизи 28,0/28,2 грн.

«Если говорить о динамике за весь февраль, курс доллара, установленный НБУ, снизился на 0,9%, а евро вырос на 0,1%. Это произошло на фоне роста валютной пары EUR/USD на мировом рынке с 1,2100 до 1,2230 (+1,1%). В марте не ожидаю значительного изменения курсов иностранных валют к гривне. Доллар США будет торговаться в диапазоне 27,4−28,5 грн, европейская валюта — в диапазоне 33,5−34,8 грн», — прогнозирует Иосуб.

Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, нерезиденты начали сокращать объемы своих инвестиций в ОВГЗ. За прошлую неделею их портфели сократились почти на 1,00 млрд грн — до 101,88 млрд.

«Данный процесс связан с „туманными“ перспективами дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ, а также с ростом доходности облигаций развитых стран — инвесторы меняют свои приоритеты. На полученные от продажи ОВГЗ гривны нерезиденты покупают евро и доллары США на межбанке. Это создает давление на курс национальной валюты», — объясняет эксперт.

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Завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены облигации 5 выпусков со сроком погашения в 3, 12, 18, 24 и 36 месяцев в гривнах.

«Полагаю, что нерезиденты проигнорируют данное размещение и продолжат распродажи этих бумаг на вторичном рынке. Ситуацию может изменить лишь прогресс в переговорах с МВФ. Кроме того, возобновился рост числа новых случаев заболеваний коронавирусом. Вакцинация в текущих объемах вряд ли поможет „переломить“ ситуацию, поэтому давление на гривну будет нарастать и далее», — говорит Гойлов.

С его слов, на этой неделе по курсу доллара США против гривны стоит ожидать роста до уровня 28,10. Евро к гривне возобновит рост к уровню 34,25.