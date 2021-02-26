В НАПК назвали риски от бесплатной приватизации земель

Положение Земельного кодекса о бесплатной приватизации земель государственной и коммунальной собственности дает возможность реализовать с десяток коррупционных схем.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило наиболее распространенные коррупционные схемы в земельной сфере. Исследовали механизмы и законодательные пробелы, через которые сейчас реализуют коррупционные схемы для незаконного обогащения.

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Также в исследовании НАПК предложило меры, которые минимизируют или полностью прекратят распространение таких коррупционных практик.

Наиболее распространенные источники коррупционных рисков:

несовершенство нормативного регулирования;

отсутствие эффективных механизмов реагирования;

дискреционные полномочия органов власти;

противоречие законодательных норм;

отсутствие надлежащего учета земель.

Самые важные меры для уменьшения коррупции в земельной сфере: