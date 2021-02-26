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В НАПК назвали риски от бесплатной приватизации земель

В НАПК назвали риски от бесплатной приватизации земель

Положение Земельного кодекса о бесплатной приватизации земель государственной и коммунальной собственности дает возможность реализовать с десяток коррупционных схем.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило наиболее распространенные коррупционные схемы в земельной сфере. Исследовали механизмы и законодательные пробелы, через которые сейчас реализуют коррупционные схемы для незаконного обогащения.

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Также в исследовании НАПК предложило меры, которые минимизируют или полностью прекратят распространение таких коррупционных практик.

Наиболее распространенные источники коррупционных рисков:

  • несовершенство нормативного регулирования;
  • отсутствие эффективных механизмов реагирования;
  • дискреционные полномочия органов власти;
  • противоречие законодательных норм;
  • отсутствие надлежащего учета земель.

Самые важные меры для уменьшения коррупции в земельной сфере:

  • трансформировать процедуру бесплатной приватизации в другие формы государственной поддержки незащищенных слоев населения;
  • передать контрольные функции в сфере землеустройства от Госгеокадастра к органам местного самоуправления;
  • перевести проведение земельных торгов в электронную торговую систему, которая исключит контакты между участниками и организаторами во время аукциона, и заменит субъективные решения человека на автоматические действия электронной площадки;
  • ввести электронную процедуру регистрации земельных участков;
  • создать единый открытый реестр арендованного коммунального имущества, в котором будет вся информация в открытом доступе об условиях и сроках аренды земельных участков государственной и коммунальной собственности;
  • установить ставки арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности на базе их рыночной стоимости, прекратив практику «индивидуального» определения для каждого отдельного землепользователя;
  • ввести экономическую процедуру изменения целевого назначения с установлением обязательной компенсации в бюджет разницы стоимости, которую должен оплатить собственник или пользователь земельного участка при смене целевого назначения;
  • конкретизировать основания для лишения инженера-землеустроителя квалификационного сертификата;
  • ввести обязательное страхование ответственности разработчиков документации по землеустройству;
  • запретить заключать договоры о совместной деятельности на землях государственных и коммунальных учреждений и предприятий, которым предоставили земли по праву постоянного пользования;
  • полноценно запустить интернет-ресурс для мониторинга оборота земель, на котором будут подлежать открытому обнародованию все геопространственные данные, имеющиеся в распоряжении органов государственной власти и местного самоуправления.
По материалам Finance.UA
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