В НАПК назвали риски от бесплатной приватизации земель

Положение Земельного кодекса о бесплатной приватизации земель государственной и коммунальной собственности дает возможность реализовать с десяток коррупционных схем.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило наиболее распространенные коррупционные схемы в земельной сфере. Исследовали механизмы и законодательные пробелы, через которые сейчас реализуют коррупционные схемы для незаконного обогащения.
Читайте также: Эксперт оценил оборот украинского рынка земли в $5 миллиардов
Также в исследовании НАПК предложило меры, которые минимизируют или полностью прекратят распространение таких коррупционных практик.
Наиболее распространенные источники коррупционных рисков:
Самые важные меры для уменьшения коррупции в земельной сфере:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2828 12
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в Европе2 ч. назад - 1121 4
Эксперты рассказали о последствиях запуска «Северного потока-2» для УкраиныВчера, 11:04 - 1243 4
В Украине появится «суд в смартфоне»3 ч. назад - 450 2
Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня нужно еще 250 миллиардов — МинфинВчера, 17:01 - 1537 2
ПриватБанк запускает «Ипотеку под 7%»5 ч. назад - 2878
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2828 12
Как изменился рынок новостроек Киева (январь 2021 года)Вчера, 14:00 - 2526
Что изменится с 1 марта: пенсии, цены на железнодорожные билеты, новая налоговая накладная4 ч. назад - 1777
Стала известна цена Xiaomi Mi 11 в Украине (видео)Вчера, 23:00 - 1645
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка3 ч. назад - 68
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 623
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1630
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1496 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1457 5