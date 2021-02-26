Опубликовано изображение возобновленного внедорожника ЛуАЗ-969 (фото)

Независимый украинский дизайнер Роман Прядько представил в Сети свое видение знаменитого внедорожника ЛуАЗ-969/969M/1302 Волынь, если бы его решили возродить.



Эта модель изначально была продолжением, основанным на проекте армейского транспортера. Массово автомобиль производили в период с 1966 по 2002 годы в городе Луцк. В процессе выпуска машина постоянно модернизировалась и улучшалась, но полноценно нового поколения так и не получала.

Прядько решил представить, как могла бы выглядеть модель в современной версии. Художник использовал оригинальную стилистику первого поколения автомобиля и взглянул на него по-новому.

При взгляде на нарисованный концепт Волыни сразу видны знакомые черты кузова с высоким клиренсом, стилизованной под брезент крышей, круглой оптикой в ​​стиле оригинала и рельефной задней частью с задней дверью и запаской.

Прядько не скрывает, что при работе над данным концептом он опирался на черты моделей Suzuki Jimny, Jeep Wrangler и Mercedes-Benz Gelandewagen. Но художник считает, что это не нужно считать чем-то плохим, потому что все автомобили создаются на основе решений из прошлого. Причем этот концепт получился довольно самобытным, и можно быть уверенным, что даже сейчас он нашел бы своих клиентов.

Кроме экстерьера дизайнер также представил интерьер Волыни. Как задумывал автор, внутри автомобиля должно быть двухспицевое ​​рулевое колесо. Общий стиль консоли сильно схож с оригинальной. Кроме этого все элементы интерьера созданы с нуля, так как салоны ЛуАЗов были утилитарными.