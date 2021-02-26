Опубликовано изображение возобновленного внедорожника ЛуАЗ-969 (фото)

Независимый украинский дизайнер Роман Прядько представил в Сети свое видение знаменитого внедорожника ЛуАЗ-969/969M/1302 Волынь, если бы его решили возродить.
Эта модель изначально была продолжением, основанным на проекте армейского транспортера. Массово автомобиль производили в период с 1966 по 2002 годы в городе Луцк. В процессе выпуска машина постоянно модернизировалась и улучшалась, но полноценно нового поколения так и не получала.
Прядько решил представить, как могла бы выглядеть модель в современной версии. Художник использовал оригинальную стилистику первого поколения автомобиля и взглянул на него по-новому.
При взгляде на нарисованный концепт Волыни сразу видны знакомые черты кузова с высоким клиренсом, стилизованной под брезент крышей, круглой оптикой в стиле оригинала и рельефной задней частью с задней дверью и запаской.
Прядько не скрывает, что при работе над данным концептом он опирался на черты моделей Suzuki Jimny, Jeep Wrangler и Mercedes-Benz Gelandewagen. Но художник считает, что это не нужно считать чем-то плохим, потому что все автомобили создаются на основе решений из прошлого. Причем этот концепт получился довольно самобытным, и можно быть уверенным, что даже сейчас он нашел бы своих клиентов.
Кроме экстерьера дизайнер также представил интерьер Волыни. Как задумывал автор, внутри автомобиля должно быть двухспицевое рулевое колесо. Общий стиль консоли сильно схож с оригинальной. Кроме этого все элементы интерьера созданы с нуля, так как салоны ЛуАЗов были утилитарными.
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