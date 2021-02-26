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ТОП-5 областей — производителей картофеля

ТОП-5 областей — производителей картофеля

По данным государственных областных администраций, производство картофеля в 2020 году составило 20,7 млн тонн.

Об этом сообщил начальник управления земледелия и растениеводства в Минэкономики Сергей Шупик.

Он отметил, что основными производителями картофеля являются следующие области: Винницкая произвела 1,9 млн т, Житомирская — 1,8 млн т, Львовская — 1,6 млн т, Киевская — 1,5 млн т.

«Средняя урожайность за 2015-2020 гг., по данным Государственной службы статистики, по всем категориям хозяйств составляла 164 ц/га, в том числе 226 ц/га в сельскохозяйственных предприятиях, 163 ц/га – в хозяйствах населения. Самая высокая урожайность зафиксирована в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областях», – отмечает Сергей Шупик.

Также он отметил, что в 2020 году, по информации облгосадминистраций, наблюдается значительное падение урожайности картофеля по Украине до 157 ц/га.

По материалам AgroPortal.ua
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