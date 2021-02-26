В Сети показали первые изображения пикапа Ford Maverick

Эксперты на основе недавно опубликованных снимков Ford Maverick представили рендеры будущей новинки. Эти изображения появились 27 февраля.

Судя по изображениям, новая модель получит массивную и агрессивную решетку радиатора, а также новые передние фары нового дизайна. Maverick обзаведется декоративной отделкой крыла, похожей на ту, что присутствует на среднеразмерном Ranger, при этом в целом модель будет выделяться плавными линиями. Грузовик будет основываться на той же базе, что и Bronco Sport и Escape, так что грузовая платформа и кузов будут цельными. Похоже, машина будет предлагаться к покупке только в 4-дверной версии.



Фото: Motor

Моторная гамма Maverick, вероятно, будет заимствована от вышеупомянутых моделей. Это означает, что грузовик будет комплектоваться 1,5-литровым 3-цилиндровым и 2-литровым турбированным мотором. Похоже, полноприводная система будет предлагаться уже в стандартной версии, причем не известно, будет ли у новинки передний привод. Также семейство данного авто получит более жесткую вариацию Maverick Timberline.

Ожидается, что премьера рестайлингового Ford Maverick запланирована на первое полугодие 2021-го.