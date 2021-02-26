В Сети показали первые изображения пикапа Ford Maverick

Эксперты на основе недавно опубликованных снимков Ford Maverick представили рендеры будущей новинки. Эти изображения появились 27 февраля.
Судя по изображениям, новая модель получит массивную и агрессивную решетку радиатора, а также новые передние фары нового дизайна. Maverick обзаведется декоративной отделкой крыла, похожей на ту, что присутствует на среднеразмерном Ranger, при этом в целом модель будет выделяться плавными линиями. Грузовик будет основываться на той же базе, что и Bronco Sport и Escape, так что грузовая платформа и кузов будут цельными. Похоже, машина будет предлагаться к покупке только в 4-дверной версии.
Фото: Motor
Моторная гамма Maverick, вероятно, будет заимствована от вышеупомянутых моделей. Это означает, что грузовик будет комплектоваться 1,5-литровым 3-цилиндровым и 2-литровым турбированным мотором. Похоже, полноприводная система будет предлагаться уже в стандартной версии, причем не известно, будет ли у новинки передний привод. Также семейство данного авто получит более жесткую вариацию Maverick Timberline.
Ожидается, что премьера рестайлингового Ford Maverick запланирована на первое полугодие 2021-го.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ставки от 2,5 до 9%. Гетманцев обнародовал алгоритм одноразового декларированияВчера, 11:02 - 1768 22
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 7906 19
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в ЕвропеВчера, 12:31 - 11325 16
В Украине появится «суд в смартфоне»Вчера, 11:16 - 935 7
В Украине внесли изменения в план вакцинации: Зеленский и чиновники получат прививку от COVID-19 вне очередиВчера, 16:16 - 449 3
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в ЕвропеВчера, 12:31 - 11325 16
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 7906 19
ПриватБанк запускает «Ипотеку под 7%»Вчера, 09:00 - 4721
Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грнВчера, 15:30 - 4473 2
Ошибка ценой в $11 млрд: Баффет признал свой просчет при покупке крупной корпорацииВчера, 09:46 - 2423
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаВчера, 11:45 - 184
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 689
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1742
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1554 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1532 5