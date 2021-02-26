0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 42 0

В Сети показали первые изображения пикапа Ford Maverick

Эксперты на основе недавно опубликованных снимков Ford Maverick представили рендеры будущей новинки. Эти изображения появились 27 февраля.

Судя по изображениям, новая модель получит массивную и агрессивную решетку радиатора, а также новые передние фары нового дизайна. Maverick обзаведется декоративной отделкой крыла, похожей на ту, что присутствует на среднеразмерном Ranger, при этом в целом модель будет выделяться плавными линиями. Грузовик будет основываться на той же базе, что и Bronco Sport и Escape, так что грузовая платформа и кузов будут цельными. Похоже, машина будет предлагаться к покупке только в 4-дверной версии.

Фото: Motor

Моторная гамма Maverick, вероятно, будет заимствована от вышеупомянутых моделей. Это означает, что грузовик будет комплектоваться 1,5-литровым 3-цилиндровым и 2-литровым турбированным мотором. Похоже, полноприводная система будет предлагаться уже в стандартной версии, причем не известно, будет ли у новинки передний привод. Также семейство данного авто получит более жесткую вариацию Maverick Timberline.

Ожидается, что премьера рестайлингового Ford Maverick запланирована на первое полугодие 2021-го.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.