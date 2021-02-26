Jeep представит новую компактную модель внедорожника (фото)

Компания Jeep (принадлежит итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles) представит новый компактный внедорожник в июле 2022 года. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.
Производить будущую новинку будут в польском городе Тыхы. В основу компактного внедорожника ляжет платформа PSA Group — CMP. В качестве силовой установки также будут использоваться двигатели, разработанные PSA.
В концерне Fiat Chrysler Automobiles отметили, что объем производства моделей на базе CMP в Тыхы составит 400 тыс. экземпляров в год. На данный момент на этом предприятии изготавливается миникар Fiat 500 и малолитражка Lancia Ypsilon.
В конце прошлого года представители FCA сообщили, что компания планирует вложить 170 млн евро в модернизацию завода в Польше. В концерне также сообщили, что новые модели, которые не называются, получат исключительно электрические силовые агрегаты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ставки от 2,5 до 9%. Гетманцев обнародовал алгоритм одноразового декларированияВчера, 11:02 - 1727 20
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в ЕвропеВчера, 12:31 - 10796 18
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 6291 15
В Украине появится «суд в смартфоне»Вчера, 11:16 - 907 7
В Украине внесли изменения в план вакцинации: Зеленский и чиновники получат прививку от COVID-19 вне очередиВчера, 16:16 - 432 3
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в ЕвропеВчера, 12:31 - 10796 18
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 6291 15
ПриватБанк запускает «Ипотеку под 7%»Вчера, 09:00 - 4675
Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грнВчера, 15:30 - 3830 1
Ошибка ценой в $11 млрд: Баффет признал свой просчет при покупке крупной корпорацииВчера, 09:46 - 2385
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаВчера, 11:45 - 175
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 685
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1732
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1549 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1528 5