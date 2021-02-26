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Jeep представит новую компактную модель внедорожника (фото)

Jeep представит новую компактную модель внедорожника (фото)

Компания Jeep (принадлежит итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles) представит новый компактный внедорожник в июле 2022 года. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.

Производить будущую новинку будут в польском городе Тыхы. В основу компактного внедорожника ляжет платформа PSA Group — CMP. В качестве силовой установки также будут использоваться двигатели, разработанные PSA.

В концерне Fiat Chrysler Automobiles отметили, что объем производства моделей на базе CMP в Тыхы составит 400 тыс. экземпляров в год. На данный момент на этом предприятии изготавливается миникар Fiat 500 и малолитражка Lancia Ypsilon.

В конце прошлого года представители FCA сообщили, что компания планирует вложить 170 млн евро в модернизацию завода в Польше. В концерне также сообщили, что новые модели, которые не называются, получат исключительно электрические силовые агрегаты.

По материалам MMR
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