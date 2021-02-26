Маркарова назвала сферы, в которых Украина может предложить бизнесу США интересные перспективы

Украина может предложить американскому бизнесу интересные перспективы в случае инвестирования в IT-сферу, высокие технологии в отраслях хайтек, агротек, медицине, а также военно-оборонном секторе.
Об этом новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в интервью Укринформу.
Читайте также: Зеленский назначил экс-министра финансов Маркарову послом Украины в США
Она отметила, что есть несколько секторов, в которые Украине было бы интересно получить больше инвестиций и в которых, по ее мнению, страна могла бы предложить американскому бизнесу очень интересные перспективы.
«Это, безусловно, инновации – я имею в виду не только «чистую» IT-сферу, а прежде всего высокие технологии в других отраслях – хайтек, агротек, медицине, а также военно-оборонном секторе», – сказала Маркарова.
Она добавила, что пока рано говорить о названиях конкретных проектов.
«Но мы уже обсуждаем ряд проектов в оборонном секторе, энергетике, добывающей промышленности, сельском хозяйстве, где, я надеюсь, сможем показать прогресс в течение первых шести-двенадцати месяцев работы», – спрогнозировала посол.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2629 12
Эксперты рассказали о последствиях запуска «Северного потока-2» для УкраиныВчера, 11:04 - 1111 3
В Украине появится «суд в смартфоне»2 ч. назад - 296 2
Для повышения прожиточного минимума до фактического уровня нужно еще 250 миллиардов — МинфинВчера, 17:01 - 1431 2
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в Европе47 мин. назад - 342 1
С 1 марта 2021 года налоговая накладная заполняется по новой формеВчера, 13:00 - 4764 1
Украинцы в разы переплачивают за коммуналку: как сократить суммы в платежкахВчера, 16:00 - 2629 12
Как изменился рынок новостроек Киева (январь 2021 года)Вчера, 14:00 - 2463
ПриватБанк запускает «Ипотеку под 7%»4 ч. назад - 2250
Что изменится с 1 марта: пенсии, цены на железнодорожные билеты, новая налоговая накладная3 ч. назад - 1565
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаОколо часа назад - 37
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 604
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1614
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1484 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1449 5