Маркарова назвала сферы, в которых Украина может предложить бизнесу США интересные перспективы

Украина может предложить американскому бизнесу интересные перспективы в случае инвестирования в IT-сферу, высокие технологии в отраслях хайтек, агротек, медицине, а также военно-оборонном секторе.

Об этом новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила в интервью Укринформу.

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Она отметила, что есть несколько секторов, в которые Украине было бы интересно получить больше инвестиций и в которых, по ее мнению, страна могла бы предложить американскому бизнесу очень интересные перспективы.

«Это, безусловно, инновации – я имею в виду не только «чистую» IT-сферу, а прежде всего высокие технологии в других отраслях – хайтек, агротек, медицине, а также военно-оборонном секторе», – сказала Маркарова.

Она добавила, что пока рано говорить о названиях конкретных проектов.

«Но мы уже обсуждаем ряд проектов в оборонном секторе, энергетике, добывающей промышленности, сельском хозяйстве, где, я надеюсь, сможем показать прогресс в течение первых шести-двенадцати месяцев работы», – спрогнозировала посол.