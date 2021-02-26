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Сколько дней украинцы будут отдыхать в марте

Сколько дней украинцы будут отдыхать в марте

В марте 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дня. Выходных дней будет девять.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, дополнительным выходным будет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.

Кроме того, в марте отмечается такие дни:
1 марта – Всемирный день гражданской обороны
3 марта – Всемирный день писателя

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

По материалам РБК-Украина
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