Сколько дней украинцы будут отдыхать в марте

В марте 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 22 рабочих дня. Выходных дней будет девять.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Согласно закону, дополнительным выходным будет понедельник, 8 марта, когда в Украине отмечается Международный женский день.
Кроме того, в марте отмечается такие дни:
1 марта – Всемирный день гражданской обороны
3 марта – Всемирный день писателя
Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ставки от 2,5 до 9%. Гетманцев обнародовал алгоритм одноразового декларированияВчера, 11:02 - 1768 22
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 7906 19
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в ЕвропеВчера, 12:31 - 11325 16
В Украине появится «суд в смартфоне»Вчера, 11:16 - 935 7
В Украине внесли изменения в план вакцинации: Зеленский и чиновники получат прививку от COVID-19 вне очередиВчера, 16:16 - 449 3
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась, и она снова выше, чем в ЕвропеВчера, 12:31 - 11325 16
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газВчера, 16:03 - 7906 19
ПриватБанк запускает «Ипотеку под 7%»Вчера, 09:00 - 4721
Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грнВчера, 15:30 - 4473 2
Ошибка ценой в $11 млрд: Баффет признал свой просчет при покупке крупной корпорацииВчера, 09:46 - 2423
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаВчера, 11:45 - 181
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 689
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1741
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1553 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1532 5