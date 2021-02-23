Межбанк: выход Ситибанка спровоцировал незначительный рост курса

Как традиционно и происходит в последний рабочий день месяца — эта пятница прошла на валютном рынке в два этапа. В первой половине дня — банки закрывали в основном клиентские сделки и торги проходили очень активно. Во второй половине сессии активность клиентов резко снизилась, банки закрыли свои операции по валютной позиции на 1-е число и рынок почти замер. Лишь несколько спекулянтов попытались снова протестировать уровень в 28 гривен за доллар, но натолкнулись на полное несогласие участников рынка на подобное развитие событий. И в конечном итоге — котировки остановились на отметке 27,965/27,98 гривен за доллар к концу дня. НБУ на рынок не выходил.
Ход торгов:
В этот раз из-за завершения месяца, клиенты быстро «проснулись» и вышли на рынок. Это привело к росту котировок с утренних 27,915/27,93 до 27,945/27,96 гривен к 11:00 и их замиранию на отметке 27,94/27,955 к 12:00. Во многом это было связано с выходом в 11:30 на торги Ситибанка с покупкой валюты, что и поддержало курс доллара и даже спровоцировало его незначительный рост. После ухода этого банка с рынка котировки стали постепенно проседать и на обед дилеры уже ушли при уровне 27,935/27,95.
После 14 часов клиентских сделок уже почти не было, банки закрыли свои операции по собственной валютной позиции на 1-е число и у спекулянтов появилась возможность «погонять» курс. Но их попытки «разогреть» котировки к уровню в 28 гривен не были поддержаны рынком и завершилась сессия пятницы на отметке 27,965/27,98 гривен за доллар.
Главные события 26 февраля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,95 / 27,97
евро — 33,85 / 33,88
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2133 / 1,2134
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