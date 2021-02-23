СБУ разоблачила многомиллионную «скрутку» НДС через одну из фирм крупного агрохолдинга

Служба безопасности Украины разоблачила многомиллионную схему незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) более чем на 8 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ разоблачила межрегиональную группировку, которая организовала незаконную схему возмещения из бюджета НДС. Мошенничество позволило дельцам получить возмещение государственного бюджета искусственно созданного НДС на более 8 млн грн.
По данным следствия, схему наладил менеджмент одной из черкасских продовольственных компаний. В схеме было задействовано три “фирмы-прокладки”, зарегистрированных в разных регионах. Через фиктивные бестоварные операции продукция якобы передавалась на переработку коммерческой структуре, которая входит в один из крупнейших агрохолдингов Украины. Получив соответствующие сертификаты от структур агрохолдинга, черкасская компания экспортировала продукцию.
Отмечается, что СБУ начала уголовное производство по ч. 3 статьи 191 относительно присвоения, растраты или завладения имуществом из-за злоупотребления служебным положением. Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к противоправной схеме.
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