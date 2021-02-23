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СБУ разоблачила многомиллионную «скрутку» НДС через одну из фирм крупного агрохолдинга

СБУ разоблачила многомиллионную «скрутку» НДС через одну из фирм крупного агрохолдинга

Служба безопасности Украины разоблачила многомиллионную схему незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) более чем на 8 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ разоблачила межрегиональную группировку, которая организовала незаконную схему возмещения из бюджета НДС. Мошенничество позволило дельцам получить возмещение государственного бюджета искусственно созданного НДС на более 8 млн грн.

По данным следствия, схему наладил менеджмент одной из черкасских продовольственных компаний. В схеме было задействовано три “фирмы-прокладки”, зарегистрированных в разных регионах. Через фиктивные бестоварные операции продукция якобы передавалась на переработку коммерческой структуре, которая входит в один из крупнейших агрохолдингов Украины. Получив соответствующие сертификаты от структур агрохолдинга, черкасская компания экспортировала продукцию.

Отмечается, что СБУ начала уголовное производство по ч. 3 статьи 191 относительно присвоения, растраты или завладения имуществом из-за злоупотребления служебным положением. Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к противоправной схеме.

По материалам Espreso.tv
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