Андрей Конишевский: ТОП-5 заблуждений о кассовых аппаратах

Согласно аналитике Опендатабот, в 2020 году налоговая служба в пять раз чаще штрафовала предпринимателей при работе с РРО. Среди наиболее частых нарушений — отсутствие кассового аппарата и невыдача чека покупателю.

Бизнес часто противится данной идеи фискализации из-за непонимания и всевозможных домыслов. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о самых популярных страхах и мифах предпринимателей. Вместе постараемся эти мифы развенчать.

Кассовый аппарат «убивает» упрощенную систему налогообложения

Несмотря на то, что с 1 августа 2020 года у предпринимателей есть возможность выдавать чеки с помощью программного регистратора расчетных операций (ПРРО), в сознании предпринимателя до сих пор кассовый аппарат ассоциируется с железным прибором. А его нужно купить, найти место, где поставить, установить и научиться пользоваться. И каждый месяц тратить деньги на его обслуживание. Это и правда может быть накладно.

Но с программной кассой все намного проще. Скачал приложение, зарегистрировался, загрузил из Excel список товаров и работай.

Кроме того, для большинства предпринимателей (за исключением некоторых категорий) не вводится требование вести торговый учет. То есть никаких дополнительных сложностей.

До введения программных РРО на 1 кассовый аппарат предприниматель тратил 5−7 тыс. грн. Еще в среднем 300 грн отдавал ежемесячно за обслуживание.

Кассовый аппарат предназначен исключительно для регистрации объема продаж — для контроля того, что уплаченные налоги соответствуют количеству и стоимости проданных товаров. В момент пробивания чека в налоговую передается название продукта, цена и количество. Больше ничего.

Не по карману малому бизнесу

Этот миф связан с первым опасением. До введения программных РРО, действительно, так и было. Чтобы установить один кассовый аппарат предприниматель тратил 5−7 тыс. грн и еще в среднем 300 грн отдавал ежемесячно за обслуживание. Плюс бумага — 7−10 копеек за каждый распечатанный чек.

Если касс нужно несколько, сумма получается внушительная. Конечно, не каждый предприниматель мог себе такое позволить.

С программным РРО все совершенно иначе. Выдавать электронные чеки можно максимум за 150 грн в месяц. Есть полностью бесплатный вариант кассы от налоговой.

Также у некоторых коммерческих разработчиков можно бесплатно работать до определенного количества чеков. Нет необходимости тратить деньги на покупку оборудования. Достаточно иметь смартфон, компьютер или планшет. Сегодня практически у каждого предпринимателя есть хотя бы один из этих гаджетов.

Мне пока чеки не нужны, зачем усложнять жизнь

Действительно, для большей части предпринимателей срок обязательной установки кассовых аппаратов перенесли на 2022 год. И даже если пока ваш бизнес не в той категории, которой уже надо выдавать чеки, это не повод не интересоваться темой. Время пролетит незаметно. Маловероятно, что срок будут переносить и дальше.

Лучше начать готовиться заранее, чтобы потом не попасть под штрафы. Тем более, есть программные РРО. На подключение кассы в смартфоне вы потратите всего пару часов вместо недели, как было бы с железной кассой. Достаточно загрузить и начать разбираться. Это позволит настроить все необходимое к тому моменту, когда выдача чеков станет обязательной для вашего бизнеса.

Кроме того, программная касса — это дополнительная выгода. Установив ПРРО, вы сможете поднять разрешенный лимит дохода с 1 млн до 5 млн.

У меня нет ресурсов на кассира

Для начала работы с цифровым кассовым аппаратом нет необходимости нанимать отдельного специалиста.

Кроме того, что установить ПРРО намного легче, чем железную кассу, он еще и автоматизирует всю отчетность. И даже дает возможность удаленно управлять настройками касс, если их несколько.

Таким образом, даже без привлечения дополнительного сотрудника, вы сможете настроить торговый учет, если раньше его не вели. Или упростить, если он у вас есть. Программные кассы, по сути, превращают обязательное требование от налоговой — выдавать чеки — в инструмент оптимизации и повышения эффективности торговли.

Программные РРО ввели, но использовать их невозможно

Это самый абсурдный миф. Его опровергает статистика. По данным, например, Министерства финансов, только с августа по декабрь 2020 года с помощью бесплатной программной кассы от налоговой службы зарегистрировались около 60 тыс. касс. Они выдали более 100 млн чеков.

По данным Opendatabot, сегодня количество е-чеков составляет 5% от всех. И с каждым днем их число растет. Это только данные по государственному продукту. А на рынке сейчас работают десятки коммерческих разработчиков.

Например, с помощью «Вчасно.Касса» 1200 касс выдали уже более 4 млн чеков. Среди компаний-первопроходцев есть и маленькие магазины, и лидеры рынка, такие как Rozetka, Avon, Intertop, Фокстрот и многие другие.

Даже если возникают перебои с доступом к интернету, чего многие опасаются, программная касса способна работать в офлайн-режиме. Просто информация о продаже попадет на сервер налоговой с опозданием, после того, как восстановится интернет-соединение со смартфоном или ноутбуком.

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Еще совсем недавно и электронные документы казались пустой тратой бюджета, а сейчас это один из основных инструментов повышения эффективности бизнеса. Очередь за электронными чеками.

Андрей Конишевский, руководитель проекта «Вчасно.POS”